Rudy Gobert donne la victoire à Utah sur un alley-oop

Utah est à deux doigts de rompre dans son premier tour de playoffs face à Dallas. De retour à la compétition après avoir manqué les trois premiers matches de la série, Luka Doncic a donné 4 points d'avance aux siens sur un énorme step back à 3-points à moins d'une minute de la fin du match. Mais Donovan Mitchell a réussi un 2+1 pour ramener le Jazz à -1 et derrière Dwight Powell a manqué ses deux lancers francs. Sur la transition, Donovan Mitchell a pénétré et lancé Rudy Gobert au ally-oop qui a donné l'avantage aux siens en claquant la balle dans le cercle à 11 secondes du buzzer final. Un dernier stop a permis à Utah de valider ce succès (100-99) et ainsi d'égaliser à deux victoires partout. Rudy Gobert a signé un gros double-double (17 points à 4/8 aux tirs et 15 rebonds en 32 minutes) malgré de nombreux lancers francs ratés (9/18) dans le final qui auraient pu coûter cher.

Dans les autres séries, Toronto n'a pas dit son dernier mot face à Philadelphie. Les Raptors l'ont emporté 110-102 face aux Sixers lors du match 4 et reviennent à 3 victoires à 1. Boston a de son côté encore pris le dessus sur Brooklyn (103-109) et mène 3 à 0. Enfin, Minnesota a égalisé à 2 victoires partout en s'imposant d'une unité face à Memphis (119-118). Killian Tillie et Yves Pons n'étaient pas sur la feuille de match.