Rudy Gobert élu joueur de la semaine en NBA

Auteur de 16,3 points à 77,8% de réussite aux tirs et 15,5 rebonds de moyenne, Rudy Gobert a largement contribué aux trois victoires du Jazz d'Utah en quatre matches lors de la semaine écoulée en NBA. Pour la deuxième fois de sa carrière, le pivot français a été élu joueur de la semaine à l'Ouest. La première fois c'était en mars 2019. A l'Est, c'est l'ailier du Heat de Miami Jimmy Butler qui a été élu.

