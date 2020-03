Rudy Gobert en Une de L'Equipe du dimanche 29 mars

NBA

Son test positif au coronavirus le mercredi 11 mars a entraîné la suspension de la saison 2019/20 de NBA. Rudy Gobert a ainsi été au centre des attentions aux Etats-Unis, bien malgré lui, d'autant plus qu'une vidéo malencontreuse tournée quelques jours plus tôt l'a montré en train de toucher les micros des journalistes, afin de faire rigoler l'assemblée. Après l'annonce de ce test positif, le pivot français n'a pas hésité à s'exprimer sur le sérieux de cette maladie et l'attitude à avoir afin de ne pas la propager. La Une a ainsi décidé de lui consacrer un sujet, ainsi que sa Une de ce dimanche 29 mars.