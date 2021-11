Rudy Gobert encore en double-double, un peu d'adresse pour Killian Hayes

NBA

Crédit photo :

Utah a signé sa septième victoire de la saison en s'imposant 116-98 sur le parquet d'Atlanta. Le Jazz s'est envolé lors du dernier quart-temps (24-41). En l'absence de Donovan Mitchell, Jordan Clarkson (30 points à 10/19 aux tirs) a pris les responsabilités du scoring. Quant à la force tranquille, Rudy Gobert, il a encore réalisé un double-double (13 points à 5/6 aux tirs, 15 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes). C'est la première fois depuis Shaquille O'Neal en 1992-1993 qu'un pivot prend au moins 13 rebonds sur les 8 premières rencontres de la saison régulière. Dans le camp d'en face, Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 3 minutes, le temps de marquer un panier à 3-points.

Frenchie Time



Rudy Gobert vs. | Hawks



13 points

15 rebonds

3 ast / 2 stl



Victoire du @utahjazz 116-98 à Atlanta ! #TakeNote pic.twitter.com/XF21elvSeB — NBA France (@NBAFRANCE) November 5, 2021

Si Utah affiche un bilan de 7 victoires en 8 matches, c'est le contraire pour Détroit. Killian Hayes reste dans le cinq majeur. Aux côté de Cane Cunningham (18 points à 4/17 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes décisives), l'arrière s'est montré adroit (10 points à 4/8 dont 2/3 à 3-points) et sans déchet (4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 0 balle perdue en 29 minutes). Mais cela n'a pas suffit pour battre Philadelphie (98-109).

Frenchie Time



Killian Hayes vs. | Sixers



10 points

4 REB / 2 AST / 1 STL



Les Pistons s'inclinent face aux Sixers 109-98. pic.twitter.com/1iHdnCKmbW — NBA France (@NBAFRANCE) November 5, 2021

Enfin, Théo Maledon n'a joué que 4 minutes lors de la victoire du Thunder sur le parquet des Los Angeles Lakers (104-107). Sekou Doumbouya était sur la feuille de match mais il n'a pas joué pour les Californiens.