Rudy Gobert encore monstrueux, Fournier précieux

Rudy Gobert démarre très fort la saison 2021-2022. Ce mardi, le pivot du Jazz a été opposé une fois de plus au MVP en titre Nikola Jokic. Alors que ce dernier était intenable (24 points à 8/9 aux tirs, dont 3/3 à 3-points, 6 rebonds et 6 passes décisives en... 15 minutes !), le Serbe est sorti sur blessure à 2 minutes de la mi-temps, avec un genou contre genou avec le pivot français.

Oh no, Jokic is down holding his knee! pic.twitter.com/DCuFXi7jzE