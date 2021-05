Rudy Gobert énorme, Utah bat San Antonio Spurs

NBA

Après la déconvenue contre les Phoenix Suns, vendredi dernier, et la perte de son fauteuil de leader de la conférence Ouest et de la NBA au profit de ces mêmes Suns, le Jazz d'Utah doit enchaîner les victoires. Après avoir battu Toronto samedi, ils ont cette fois pris le dessus sur San Antonia Spurs (110-99). De quoi conserver une longueur d'avance au classement sur Phoenix. Rudy Gobert a été énorme, signant un très gros double-double (24 points à 10/14 aux tirs, 15 rebonds et 3 contres en 29 minutes).

Rudy.



24 PTS, 15 REB, 3 BLK

10-14 FG@RudyGobert27 & le @UtahJazz l'emportent 110-99 face aux Spurs! #TakeNote est à nouveau leader à l'Ouest [47-18] pic.twitter.com/UfD81HnNUM — NBA France (@NBAFRANCE) May 4, 2021

Titulaires tous les deux pour la troisième fois d'affilée avec les Pistons, Killian Hayes et Sékou Doumbouya n'ont pas réussi à battre le Magic d'Orlando, au terme d'un match serré, 119-112. Bien qu'il y ait encore à redire au niveau de leur adresse (3/7 pour Hayes et 3/10 pour Doumbouya), les deux Français gagnent en temps de jeu dans le Michigan. Le meneur a terminé la partie avec 7 points, 2 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes, alors que Doumbouya a inscri 6 points, 6 rebonds et 2 passes décisives en 30 minutes.

Les New York Knicks continuent de s'installer à la quatrième place de la conférence en Est, cette fois avec la victoire contre Memphis, 118-104. Frank Ntilikina n'aura pas participé au succès des siens. Chez les Grizzlies, Killian Tillie n'est pas entré en jeu non plus. Du côté de Chicago, les play-in s'éloignent encore un peu plus avec une défaite contre Philadelphie, 106-94. Adam Mokoka n'a pas foulé le parquet non plus.