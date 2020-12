Rudy Gobert et Evan Fournier commencent fort la saison 2020-2021 !

NBA

Crédit photo : NBA

Opposé au finaliste NBA 2020, Miami, Orlando a bien démarré la saison. Le Magic s'est imposé 113 à 107. Adroit (9/13 aux tirs dont 3/5 à 3-points) et créatif (4 passes décisives, Evan Fournier a fini meilleur marqueur des vainqueurs, avec 25 points en 31 minutes. Il a aussi piqué plusieurs ballons en anticipant la passe adverse sur des short rolls. Décisif, performant et vainqueur, il démarre au mieux la saison 2020-2021.

C'est aussi le cas de son ami de la génération 92, Rudy Gobert. Si à Portland la partie a été moins disputée (100-120), le pivot a régné sur la rencontre (20 points à 8/10 aux tirs, 17 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes).

Les autres Français ont été plus discrets. Les deux jeunes de Détroit ont perdu sur le parquet de Minnesota (111-101). Titulaire comme prévu, Killian Hayes a cumulé 7 points à 3/6, 3 passes décisives et 4 balles perdues en 21 minutes. En sortie de banc, Sekou Doumbouya s'est montré très agressif (6 points à 3/8 et 9 rebonds en seulement 14 minutes). Mais cela n'a pas suffit pour les Pistons.

Premier match de la saison pour le duo frenchie des @DetroitPistons!



Sekou Doumbouya: 6 PTS, 9 REB

Killian Hayes: 7 PTS, 3 AST #NBARooks pic.twitter.com/zSj9nAjY1D — NBA France (@NBAFRANCE) December 24, 2020

En revanche, Frank Ntilikina n'a joué que 5 minutes lors de la défaite de New York à Indianapolis (121-107) et Vincent Poirier a connu son premier DNP (pour "did not play", soit "n'a pas joué") avec Philadelphie, vainqueur de Washington D.C. Enfin, la partie entre Houston et Oklahoma City a été reportés en raison de cas contacts du côté des Rockets.

La soirée a été marquée par deux gros paniers de la victoire : un 3-points à 0,4 seconde de la fin de Jayson Tatum (avec la planche) contre Milwaukee et une claquette de Buddy Fields pour Sacramento à Denver.

Buddy Hield stays with the play and tips it in as TIME EXPIRES to WIN IT for the @SacramentoKings! #TissotBuzzerBeater#ThisIsYourTime pic.twitter.com/ELQhPfza8b — NBA (@NBA) December 24, 2020