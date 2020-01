Rudy Gobert et Evan Fournier en mode All-Star

NBA

Les Français se sont mis en valeur lors du Martin Luther King Day ce lundi 20 janvier. En plus d'Ian Mahinmi, très bon contre Détroit, Evan Fournier s'est régalé lors du déplacement d'Orlando à Charlotte. Face à Nicolas Batum (3 points à 1/2 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes) & co, le Magic s'est imposé 106 à 83 et l'arrière français, pourtant malade, a cumulé 26 points à 10/14 aux tirs (dont 6/8 à 3-points), 2 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes.

Son acolyte Rudy Gobert a également réalisé une belle prestation face aux Pacers. En 31 minutes, il a eu le temps de mettre 20 points à 8/11 et 4/4 aux lancers francs, prendre 14 rebonds, donner 2 passes décisives et contre 1 tir. Surtout, Utah s'est imposé de 30 points contre Indiana (118-88).

La soirée a été marquée par les 61 points de Damian Lillard lors de la victoire de Portland après prolongation (129-124) face à Golden State. Sur cette rencontre, le rookie français Jaylen Hoard a pris 7 rebonds en 10 minutes. Frank Ntilikina (6 points à 2/5, 2 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes) et New York l'ont emporté de 20 points à Cleveland (86-106), Elie Okobo (3 points à 0/1, 3 rebonds et 4 passes décisives en 12 minutes) et Phoenix sont tombés de peu contre San Antonio (118-120) et Vincent Poirier (5 points à 2/3 dont 1/2 à 3-points et 3 rebonds en 6 minutes) et Boston ont explosé les Los Angeles Lakers (139-107).