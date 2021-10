Rudy Gobert et Evan Fournier maintiennent leur niveau de performance

NBA

Après ses débuts des plus réussis, contre Boston mercredi, Evan Fournier est revenu dans son ancienne salle d'Orlando ce vendredi, avec les New York Knicks. Face à une franchise en reconstruction, l'arrière a signé une nouvelle belle performance, cumulant 18 points à 5/12 aux tirs (dont 4/9 à 3-points), 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 27 minutes dans la facile victoire des siens, 121 à 96.

Victoire des @nyknicks 121-96 ! pic.twitter.com/cekuDCdNoW — NBA France (@NBAFRANCE) October 23, 2021

En début de saison, Rudy Gobert a décidé de gober tous les rebonds. Le Picard en a pris 20 en 32 minutes à Sacramento ce vendredi, lors de la victoire du Jazz 110 à 101. Il a également marqué 17 points, à 4/7 aux tirs et 9/10 aux lancers francs, donné 2 passes décisives et intercepté 2 balles. Comme New York, Utah est à 2 victoires en 2 matches.

Dans les autres rencontres, seul Théo Maledon a joué côté français. Le meneur du Thunder a passé 15 minutes sur le parquet, pour 5 points à 2/2, 3 passes décisives et 3 balles perdues, et Oklahoma City s'est incliné dans les grandes largeurs à Houston (124-91).