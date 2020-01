Rudy Gobert et Ian Mahinmi se livrent un gros duel !

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Dimanche à Washington D.C., un duel de pivots français a eu lieu. En visite avec le Jazz, Rudy Gobert (21 points à 8/10 aux tirs, 14 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 38 minutes) a livré un gros duel à son compatriote Ian Mahinmi (15 points à 5/7 aux tirs, dont 1/1 à 3-points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 31 minutes). Et, malgré le forfait de Donovan Mitchell ainsi qu'un déficit de 15 points lors du troisième quart-temps, Utah s'est imposé 127 à 116.

Dans les autres rencontres, Frank Ntilikina (de nouveau blessé à l'aine) n'a pas pris part à la victoire de New York sur Miami (124-121). Elie Okobo (8 points à 3/4 et 2 rebonds en 14 minutes) a lui gagné son duel sur Nicolas Batum (2 points à 1/5 et 6 rebonds en 32 minutes), Phoenix s'imposant contre Charlotte (100 à 92).