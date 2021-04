Rudy Gobert et le Jazz d'Utah de nouveau défaits par Washington D.C.

NBA

Crédit photo : Youtube

Dans un match a priori à la portée des joueurs de Salt Lake City, Utah s'est incliné à domicile contre les Washington Wizards d'un Bradley Beal en feu (34 points) et d'un Russell Westbrook encore une fois en triple-double (25 points, 14 rebonds et 14 passes décisives), sur le score de 125-121. Le pivot français Rudy Gobert a fait son travail, 12 points à 5/7 aux tirs, 12 rebonds et 3 passes décisives en 33 minutes. Les 42 points de Donovan Mitchell et 33 points de Bojan Bogdanovic n'auront pas suffit au Jazz pour l'emporter contre une équipe qui les avait déjà battu le mois dernier lors d'une tournée sur la cote Est. Comme à l'époque, le Jazz a démarré trop tendrement la partie et a compté jusqu'à 19 points de retard. Les locaux sont remontés à -2 à 12 secondes de la fin mais les visiteurs n'ont pas tremblé sur la ligne des lancers francs pour sécuriser leur 20e victoire de la saison (en 53 matches).

A Minneapolis, le match entre les Wolves et les Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot a été reporté, en raison du décès d'un jeune afro-américain, lors d'un contrôle routier de police, près de la ville. A noter que l'équipe de baseball, de la ville (Twins), a pris la même décision.

De leur côté, Adam Mokoka et Killian Tillie ne sont pas entrés en jeu dans le match qui les opposait, entre Chicago et Memphis (victoire des Grizzlies, 101-90). Quant à Frank Ntilikina, il n'a pas été utilisé dans la victoire des Knicks face aux Los Angeles Lakers, 111-96.