Rudy Gobert et le Jazz dominent le Thunder de Théo Maledon, Batum record

NBA

Dans le match entre Utah et Oklahoma, trois Français étaient sur le terrain à Salt Lake City. Après la défaite contre Washington D.C., les joueurs de Utah avaient à coeur de se reprendre contre, là encore, une équipe mal classée. C'est chose faite pour Rudy Gobert et les siens, qui s'imposent sur leur parquet, 106-96. Le pivot français livre une nouvelle belle prestation, surtout en défense (13 points à 6/7 aux tirs, 14 rebonds et 7 contres en 34 minutes). Chez le Thunder, Théo Maledon a joué 23 minutes pour 5 petits points à 1/6 aux tirs et 2 passes décisives. Quant à Jaylen Hoard, il n'a pas marqué, mais pris 2 rebonds en 10 minutes. A noter le record en carrière de leur coéquipier québécois Luguentz Dort (42 points).

Chez les Clippers, Paul George est toujours aussi en forme. Avec 36 points, il a mené son équipe à la victoire face à son ancienne équipe, Indiana (126-115). A ses côtés, en sortie de banc, Nicolas Batum a encore une fois été très efficace. En 27 minutes, Batman termine avec 14 points à 6/12 aux tirs, 5 rebonds et 5 contres (record en carrière égalé). Les Clippers se confortent à la troisième place de la conférence Ouest avec cette sixième victoire consécutive.

Le match qui devait avoir lieu ce lundi, entre les Minessota Timberwolves et les Brooklyn Nets, s'est finalement déroulé ce mardi. En l'absence de Kyrie Irving et de James Harden, c'est Kevin Durant qui s'est occupé de tout pour les Nets (31 points). Dans la large victoire de Brooklyn, 127-97, Timothé Luwawu-Cabarrot a inscrit 9 points à 4/11 et pris 6 rebonds en 23 minutes.

De son côté, Evan Fournier n'est toujours pas revenu sur les parquets, alors que son équipe s'est imposé 116-115 à Portland grâce à un panier décisif de Jayson Tatum (32 points).