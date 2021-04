Rudy Gobert et le Jazz se reprennent, Batum et les Clippers font tomber les Suns

NBA

En back-to-back et après avoir livré un gros combat contre les Suns, ce mercredi, le Jazz d'Utah affrontait les Portland TrailBlazers de Damian Lillard. Rudy Gobert & co se sont bien repris en l'emportant 122-103, à domicile. Le pivot français a une nouvelle fois, dominé dans la raquette. Il termine la rencontre avec 18 points à 6/9 aux tirs, 20 rebonds et 2 passes décisives en 32 minutes. Comme d'habitude, il a été très bien épaulé par un Donovan Mitchell toujours aussi chaud (37 points).

L'autre choc de la soirée opposait les deuxièmes et troisièmes à l'Ouest, les Phoenix Suns et Los Angeles Clippers. Au terme d'un match intense, ce sont les Californiens qui remportent la victoire et mettent fin à la série de 7 victoires des Suns. Le duo de All-Star, Paul George (33 points) - Kawhi Leonard (27 points), a encore été énorme. En sortie de banc, l'ailier tricolore, Nicolas Batum a inscrit 8 points à 4/8 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive en 27 minutes.

Toujours en Californie, les Detroit Pistons étaient en visite à Sacramento. Le club du Michigan s'est imposé 113-101 face aux Kings. En qualité de sixième homme, Killian Hayes a joué 20 minutes et continue de montrer de belles choses. Il termine avec 11 points à 5/7 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives. A ses côtés, Sekou Doumbouya a marqué 6 points à 2/4 et pris 3 rebonds.

Dans l'Oklahoma, le Thunder affrontait les Cleveland Cavaliers. En back-to-back, les joueurs d'OKC manquaient sans doute un peu d'énergie puisque ce sont les Cavs qui se sont facilement imposés, 129-102. Théo Maledon, qui ne cesse de s'imposer comme l'un, voire le steal de la Draft 2020, termine avec 14 points mais à 6/17 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes décisives en 30 minutes. En sortie de banc Jaylen Hoard continue de se montrer. En 25 minutes, il a inscrit 12 points à 4/9, pris 5 rebonds et donné 2 passes décisives.

De son côté, Axel Toupane est rentré 2 minutes, pour 1 point dans la défaite de Milwaukee (privé de Giannis Antetokounmpo) contre Dallas, 116-102. Quant à Adam Mokoka, il n'est toujours pas entré avec Chicago contre Toronto (victoire des Bulls 122-113).