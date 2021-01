Rudy Gobert et le Jazz vainqueurs à Denver, les Clippers faciles contre Indiana

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Et de cinq. Le Jazz s'est imposé à Denver - équipe qui l'avait sorti au premier tour des playoffs - 109 à 105 ce dimanche. Dans ce match sous tension, Donovan Mitchell, maladroit jusqu'ici (7/20 aux tirs au final), a réussi un fadeaway à 1 minute de la fin alors que Rudy Gobert a mis fin aux débats par un dunk. Le pivot français a cumulé 15 points à 4/5 aux tirs et 7/13 aux lancers francs, 13 rebonds et 2 contres en 33 minutes fae à Nikola Jokic (35 points).

Avec ce succès, Utah compte 9 victoires en 13 matches, soit une de moins que les Clippers qui ont joué une rencontre de plus. L'équipe de Nicolas Batum (10 points à 3/8 et 5 rebonds en 25 minutes) n'a fait qu'une bouchée des Pacers de l'Indiana (129-96) de son côté.

Nico Batum score 10 points et prend 5 rebonds lors de la victoire des @LAClippers face aux Pacers. #ClipperNation pic.twitter.com/ZjJ07TTDIt — NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2021

Les deux franchises ne sont pour l'instant devancés à l'Ouest que par les champions en titre, les Los Angeles Lakers (11 victoires et 3 défaites).