Rudy Gobert et Utah échouent de peu dans le choc au sommet à l'Ouest, contre Phoenix

C'était le match que toute la sphère NBA attendait. Le Jazz d'Utah et les Phoenix Suns, qui possèdent les deux meilleurs bilan de la ligue à l'instant T, se sont affrontés ce mercredi dans un match qui a tenu toutes ses promesses. Au buzzer final, ce sont les joueurs de l'Arizona qui sont sortis vainqueurs de ce choc au sommet (117-113), terminé après prolongation. Rudy Gobert a réalisé un match plein (16 points à 7/7 aux tirs, 18 rebonds 2 passes décisives et 3 interceptions en 36 minutes), pour seconder un énorme Donovan Mitchell (41 points) - auteur du 3-points de l'égalisation à 10 secondes de la fin du temps réglementaire -, mais cela n'a pas été suffisant pour venir à bout de Phoenix et sa paire d'arrière All-Star, Chris Paul (29 points et 9 passes décisives) et Devin Booker (35 points). Deuxième défaite de suite pour le Jazz qui conserve tout de même sa première place.

Dans l'Oklahoma, c'était le deuxième match ensemble pour Théo Maledon et Jaylen Hoard, face à Charlotte. A l'issue d'un match serré de bout en bout, ce sont les Hornets qui se sont imposés sur le parquet du Thunder, 113-102. Les deux Français ont une nouvelle fois été performants. Théo Maledon termine avec 25 points à 9/18 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives en 36 minutes. Quant à Jaylen Hoard, il continue de prouver qu'il a sa place dans un effectif NBA. En 24 minutes, il compile 13 points (nouveau record en carrière) à 4/6 aux tirs, 1 rebond et 1 passe décisive. Bien qu'OKC n'ait plus rien à jouer dans la conférence Ouest, les deux Frenchies s'éclatent au Thunder.

Théo.



25 Points

5 Assists / 5 Rebonds / 2 Blocks



Théo Maledon & le #ThunderUp s'inclinent face à Charlotte.

En back-to-back, Memphis affrontait l'équipe en forme du moment, les Atlanta Hawks. Les Grizzlies ont fini par s'imposer 131-113 sur le parquet des Hawks. Killian Tillie continue de s'installer dans la rotation avec 14 minutes de temps de jeu pour 4 points et 4 rebonds.

Du côté de Brooklyn, c'était le retour de blessure de Kevin Durant (17 points à 5/5 aux tirs en 18 minutes). Pour l'épauler, Timothé Luwawu Cabarrot a joué 26 minutes pour 6 points avec un petit 2/13 aux tirs (tous à 3-points) et 2 rebonds. Les Nets se sont tout de même facilement imposés face aux New Orleans Pelicans, 139-111.

Frank Ntilikina, lui, n'est pas rentré en jeu dans la courte défaite des Knicks contre Boston, 101-99, alors qu'Evan Fournier est à l'arrêt pour une semaine.