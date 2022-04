Rudy Gobert et Utah éliminés au premier tour des playoffs

NBA

En tête à la mi-temps (53-41), Utah s'est perdu dans le troisième quart-temps. Sous l'impulsion de Jalen Brunson et Luka Doncic, Dallas a peu à peu réduit l'écart et a basculé en tête. Mené de huit points à six minutes du terme, Utah est parvenu à égaliser grâce à son duo composé de Donovan Mitchell et Rudy Gobert mais malhreusement pour eux, Bojan Bogdanovic a manqué la balle match qui pouvait envoyer les Jazz au match 7.

Cette saison, Utah quitte une nouvelle fois les playoffs de façon prématurée après Denver en 2020 (3-4) et les Clippers l'année dernière (2-4). Le pivot des bleus a compilé 10 points, 12 rebonds pour 19 d'évaluation en 36 minutes pour son dernier match de la saison en NBA. Au total, Rudy Gobert totalise 15,6 points, 14,7 rebonds, 1,1 passe décisive pour 32 minutes en moyenne lors de la saison régulière tandis qu'en playoffs, l'ancien de Cholet compile 12 points et 13,2 rebonds en six rencontres.

Rudy Gobert va pouvoir s'octroyer une pause bien meritée alors que sa présence avec l'Équipe de France pour la préparation de l'EuroBasket et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 reste incertaine.