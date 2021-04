Rudy Gobert et Utah explosent les Kings (+49), Batum et les Clippers chutent à Phoenix

NBA

Crédit photo : Youtube

Rudy Gobert et le Jazz d'Utah avaient à coeur de se reprendre après deux déconvenues contre Minnesota. Pour cela, il fallait battre les Kings sur leur parquet. C'est chose faite, et même bien faite puisque les hommes de Quin Snyder ont réalisé une véritable démonstration collective (8 joueurs à 10 points et plus) en l'emportant 154-105 en Californie. Rudy Gobert a joué 23 minutes pour 12 points a 5/7 aux tirs, 10 rebonds et 5 contres.

Rudy.



12 points

10 rebonds

5 contres



@rudygobert27 & le @utahjazz l'emportent à Sacramento!



154 PTS, nouveau record de franchise! #TakeNote pic.twitter.com/WyTL2Vm2P3 — NBA France (@NBAFRANCE) April 29, 2021

Le choc de la soirée entre les Los Angeles Clippers et les Phoenix Suns a tenu toutes ses promesses. Dans un match très serré ce sont Chris Paul (28 points et 10 passes décisives) & co qui se sont imposés face à Paul George (25 points et 10 rebonds) et sa bande, 109-101. En sortie de banc chez les Clippers, Nicolas Batum a inscrit 8 points à 2/3 aux tirs (tous à 3-points) et 1 passe décisive.

A Boston, il aura fallu des grands Jaylen Brown (38 points) et Jayson Tatum (35 points), pour venir à bout de Charlotte Hornets accrocheurs, 120-111. Victoire très importante pour les Celtics s'ils veulent accrocher les playoffs sans passer pas le play-in. Evan Fournier était de nouveau dans le 5 de départ, mais le Français peine à retrouver son niveau depuis son arrêt pour cause de COVID. L'arrière tricolore termine avec 2 points à 1/7 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 31 minutes.

Memphis recevait Portland dans un match très important pour le play-in. En grande difficulté ces derniers temps, les Blazers devaient inverser la tendance face aux Grizzlies. Emmenés par un super trio, Damian Lillard - C.J McCollum - Norman Powell (73 points à 3), Portland s'est imposé 120-109 au FedEx Forum. Chez les Grizzlies, Killian Tillie est entré 5 minutes pour aucun point et 1 passe décisives.

Dans le match qui opposait les Chicago Bulls aux New York Knicks, Adam Mokoka et Frank Ntilikina sont entrés en toute fin de match, n'ayant pas le temps de produire quoi que ce soit. Victoire des Knicks 113-94.