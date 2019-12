Rudy Gobert et Utah résistent au retour de Portland

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Le pivot français Rudy Gobert affiche un niveau All-Star en cette fin d'année 2019 (17,3 points à 73,9% de réussite aux tirs, 14,8 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,7 contre en 34 minutes sur les 12 matchs de décembre). Jeudi soir, le Picard a encore réalisé une grosse performance (16 points à 7/7 aux tirs mais 2/6 aux lancers francs, 15 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 36 minutes) lors de la courte victoire d'Utah contre Portland (121-115). Le Jazz s'est fait peur. Après avoir compté plus de 20 points d'avance en début de dernier quart-temps, la franchise de Salt Lake City a vu les visiteurs revenir à -1. Mais Utah a fourni les efforts nécessaires pour finir devant, avec notamment un contre de Gobert sur Damian Lillard.