Rudy Gobert fait un don de 500 000 dollars

Les stars NBA multiplient les dons en cette période de crise sanitaire liée au COVID19. Premier joueur NBA ayant été testé positif au virus, le pivot français du Jazz d'Utah Rudy Gobert a décidé de faire un don de 500 000 dollars (448 000 euros) en faveur des employés du Vivint Smart Home Arena privés de leur salaire ainsi qu'aux services chargés de lutter contre la pandémie en Utah, en Oklahoma (où il a été testé positif) et en France.

Rudy Gobert is donating more than $500,000 to support both the employee relief fund at Vivint Smart Home Arena and COVID-related social services relief in Utah, Oklahoma City and within the French health care system.



