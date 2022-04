Rudy Gobert finaliste pour le titre de meilleur défenseur de la saison NBA 2021-2022

NBA

Rudy Gobert (2,15 m, 29 ans) décrochera-t-il un quatrième trophée de meilleur défenseur de la saison NBA ? Après les saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2020-2021, le Picard pourrait de nouveau être élu. En effet, il est l'un des trois finalistes pour ce titre avec Marcus Smart, arrière des Boston Celtics, et Mikal Bridges, ailier des Phoenix Suns. Deuxième meilleur rebondeur défensif de la saison 2021-2022 (11 prises par match) et quatrième contreur (2,1), le pivot du Jazz d'Utah reste une référence défensive. Et si son équipe a baissé le pied à ce niveau (10e sur 30 au defensive rating), elle est clairement moins forte sans son international français.

S'il venait à être élu, Rudy Gobert serait le troisième joueur de l'histoire à atteindre les quatre titres de meilleur défenseur de la saison NBA après Dikembe Mutombo et Ben Wallace.