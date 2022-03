Rudy Gobert gagne contre Evan Fournier, Olivier Sarr et Théo Maledon perdent le duel des mal-classés

NBA

Opposé à Evan Fournier ce dimanche, Rudy Gobert a réalisé un bon match avec 14 points à 2/3 de réussite et 10/12 de réussite aux lancers-franc, 9 rebonds et 4 contres en 33 minutes de jeu. De l'autre côté, Evan Fournier s'est montré précieux avec 17 points à 6/13 dont 5/10 à 3-points, 2 passes décisives et 2 interceptions en 28 minutes. Le Jazz gagne 108-93 au Madison Square Garden et engrange un troisième succès de rang. La franchise d'Utah devance désormais Dallas de deux victoires d'avance (Utah 4e avec 45 victoires et 26 défaites, Dallas 5e avec 43 victoires et 28 défaites). Les Knicks sont douzième de la conférence Est avec 30 victoires et 41 défaites et ont 5 victoires de retard sur le dixième au classement (Atlanta Hawks) synonyme de play-in.

Le duel des derniers

Avant-dernier de la conférence Ouest, OKC s'est incliné 90-85 contre le Orlando Magic, dernier de la conférence Est. Théo Maledon a inscrit 10 points mais a eu du mal à régler la mire avec 3/10 de réussite aux tirs, le natif de Rouen a compensé sa maladresse avec 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 21 minutes. Son coéquiper Olivier Sarr s'est montré correct avec 4 points à 2/2, 4 rebonds et une passe décisive en 18 minutes. Insuffisant pour l'emporter contre le Magic. Le Thunder enchaîne une neuvième défaite consécutive et la rencontre au TD Garden de Boston ce lundi ne devrait pas arranger les choses pour la franchise d'Oklahoma.