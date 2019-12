Rudy Gobert gagne son premier duel face à Evan Fournier

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Mardi soir, le Jazz d'Utah a reçu le Magic d'Orlando. La franchise de Salt Lake City s'est imposée 109 à 102 après avoir résisté aux efforts des Floridiens qui sont passés devant dans le dernier quart-temps pour compter jusqu'à 7 points d'avance (90-97) à 4 minutes et 40 secondes de la fin. Mais Donovan Mitchell a répondu par un dunk exceptionnel et le Jazz a fini très, très fort, grâce au duo Mitchell - Bogdanovic (60 points en cumulé, dont 17 dans les 4 dernières minutes).

Rudy Gobert, déjà en double-double (10 points et 12 rebonds) à la mi-temps (58-47), a cumulé 12 points à 6/10 aux tirs, 19 rebonds et 5 passes décisives en 37 minutes face à Nikola Vucevic (de retour). En face, son compatriote et ami Evan Fournier a marqué 19 points à 8/17 aux tirs (mais 0/8 à 3-points) et donné 4 passes décisives en 33 minutes.

Dans les autres rencontres, Elie Okobo a joué 24 minutes (10 points à 4/8, 4 passes décisives et 3 balles perdues) chez les Los Angeles Clippers mais Phoenix a perdu 120 à 99. Toujours titulaire, Frank Ntilikina a passé 18 minutes sur le parquet contre Atlanta pour 3 points, 3 rebonds et 3 passes décisives, et la victoire contre Atlanta (143-120). Enfin, Nicolas Batum, toujours blessé au doigt, était forfait contre Sacramento.