Rudy Gobert leader de la NBA avec Utah : "C'est agréable de faire partie d'une équipe comme ça"

Auteur d'une très belle saison jusqu'ici (14 points à 63,4% de réussite aux tirs, 13,4 rebonds et 2,8 contres en 30 minutes) au sein de l'équipe avec le meilleur bilan NBA (22 victoires, 5 défaites) jusqu'ici, Rudy Gobert croit plus que jamais aux chances du Jazz d'Utah de remporter un titre, ambition qu'il a toujours affiché par le passé. Invité de NBA Extra, l'émission de beIN Sports, il sent bien que cette année peut être la bonne pour sa franchise.

"Ca fait plusieurs années qu'on essaye de franchir cette étape. On sent que cette saison risque d'être la bonne. C'est agréable de faire partie d'une équipe comme ça. On espère continuer à dominer et surtout continuer à progresser car le but ce sont les playoffs. [...] Bien sûr on veut cette première place car on sait qu'avoir l'avantage du terrain en playoffs est un gros plus mais notre but est [...] de jouer notre meilleur basket possible en playoffs."