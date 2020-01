Rudy Gobert martyrise la raquette des Kings

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Après avoir vu sa série de 10 victoires s'arrêter à La Nouvelle Orléans, le Jazz d'Utah a retrouvé sa salle et la victoire. S'appuyant sur un Rudy Gobert dans une forme olympique (28 points - son record cette saison - à 9/11 aux tirs et 10/11 aux lancers francs, 15 rebonds et 3 contres), les joueurs de Quin Snyder ont pris 16 points d'avance (38-22) dès la fin du premier quart-temps pour faire la course en tête.

Dans les autres rencontres, Détroit a facilement gagné à Atlanta malgré la maladresse de Sekou Doumbouya (4 points à 1/8 et 4 rebonds en 28 minutes). Maladroit également (5 points à 2/8 et 3 rebonds en 17 minutes), Frank Ntilikina a perdu avec New York contre Philadelphie. En revanche, Elie Okobo (0/2 aux tirs et 3 rebonds en 12 minutes) et Phoenix l'ont emporté 123 à 119 à Boston.

En déplacement à San Francisco, Evan Fournier (12 points à 4/11 aux tirs - 4/6 à 3-points -, 4 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes) a perdu avec Orlando tout comme Jaylen Hoard (6 points à 3/6, 5 rebonds et 5 fautes en 20 minutes) avec Portland avec Oklahoma City.

Les résultats NBA du samedi 18 janvier 2020 :