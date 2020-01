Rudy Gobert ne baisse pas le pied

NBA

Rudy Gobert joue actuellement à un très haut-niveau. Samedi en début de soirée, le pivot français a encore régné face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic (25 points à 11/25 aux tirs). Toujours important en défense, à l'image de son contre sur Luka Doncic ou celui, décisif, en fin de match sur Delon Wright, il a également signé son quatrième match de suite à 20 points ou plus. En 37 minutes, le Picard a cumulé 22 points à 8/8 aux tirs et 6/9 aux lancers francs, 17 rebonds, 2 passes décisives et 5 contres et Utah a signé sa 32e victoire (en 45 rencontres), sur le score de 112 à 107.

"Il va probablement gagner le titre de défenseur de la saison encore,a commenté après la rencontre le coach des Mavs Rick Carlisle. Il impacte le match massivement défensivement. Il ne le fait pas seulement autour du panier. Il le fait également autour du périmètre, sur les "changements". On a réussi à marquer plusieurs fois en l'attaquant mais l'action qu'il a faite sur la pénétration de Wright à la fin du match a été incroyable. Ecoutez, c'est vraiment un grand, grand défenseur."

De son côté, le shooteur croate Bojan Bogdanovic a assuré que Rudy Gobert jouait à un niveau de MVP en ce moment.

Autrement, le rookie français Sekou Doumbouya est en difficulté. Lors de la défaite de Détroit contre Brooklyn (111-121), il a manqué ses 5 tentatives de tirs et pris seulement 2 rebonds en 17 minutes.