Rudy Gobert parmi les trois nominés pour le défenseur de la saison 2019/20

NBA

Crédit photo : NBA

Si Utah s'est incliné après double-prolongation contre Denver ce samedi (134-132) et que Rudy Gobert (22 points, 13 rebonds et 6 fautes en 41 minutes sur cette rencontre) s'est blâmé pour cette défaite à cause de lay-ups et lancers francs ratés, il a tout de même reçu une importante distinction dans la foulée. Il fait en effet partie des trois joueurs nominés pour le titre de défenseur de la saison régulière NBA 2019/20. Pour remporter ce trophée pour la troisième année consécutive, il devra comptabiliser plus de voix que les superstars que sont Anthony Davis (Los Angeles Lakers) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).