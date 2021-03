Rudy Gobert porte Utah, James Harden régale

NBA

Intraitable dans son jardin de Salt Lake City, Rudy Gobert a encore réalisé une performance de haute volée lors de la victoire des siens contre les Memphis Grizzlies (117-114) en NBA. En 33 minutes, l'ancien poste 5 de Cholet Basket n'a presque rien loupé (11/14 aux tirs pour 25 points) et s'est montré omniprésent dans la raquette (9 rebonds). De quoi permettre à Utah Jazz de décrocher une quatrième victoire de rang et de conforter sa place de leader à l'Ouest (33 victoires - 11 défaites).

Rudy.



25 points

9 rebonds

2 blocks / 11-14 FG



Victoire du @utahjazz #TakeNote pic.twitter.com/tePa3ObAWr — NBA France (@NBAFRANCE) March 27, 2021

Avec Timothé Luwawu-Cabarrot (7 points et 6 rebonds) et les Brooklyn Nets, James Harden a encore été monumental pour arracher une précieuse victoire aux Détroit Pistons (113-111). L'arrière des Nets a faite forte impression (44 points à 14/30 aux tirs, 14 rebonds et 8 passes décisives pour 46 d'évaluation en 42 minutes). De quoi renforcer sa candidature à un un deuxième titre de MVP, après celui de 2018.

En face, Sekou Doumbouya n'a encore bénéficié que de très peu de temps de jeu : 5 minutes, pour un tir raté, un rebond offensif et une interception.