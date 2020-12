Rudy Gobert prolonge à Utah pour 5 ans et 205 millions de dollars

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

C'est fait ! Rudy Gobert a prolongé son contrat avec le Jazz d'Utah pour cinq saisons. Le pivot picard, déjà lié avec la franchise de Salt Lake City jusqu'en 2021, est désormais sous contrat jusqu'en juin 2026. Il a en effet prolongé pour cinq saisons et un total de 205 millions de dollars. S'il n'a pas signé le "supermax" - annonçant qu'il ne l'avait pas demandé afin de permettre à Utah d'avoir plus d'espace dans sa masse salariale afin de signer d'autres joueurs talentueux -, il sera le troisième joueur le plus payé de la NBA. Mais aussi le sportif français le mieux rémunéré.

L'objectif ? Le titre !

Âgé de 28 ans, Rudy Gobert évolue à Utah depuis 2013. Il compte deux titres de meilleur défenseur et une sélection au All-Star Game. Mais son but n'est pas d'accumuler les récompenses individuelles : il veut désormais décrocher le titre avec le Jazz aux côtés de Donovan Mitchell qui a lui aussi prolongé plus tôt dans l'intersaison. La tâche s'annonce ardue face à une redoutable concurrence, à commencer par les tenants du titre, les Los Angeles Lakers.