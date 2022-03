Rudy Gobert remporte la bataille des pivots contre Nikola Vucevic

NBA

Crédit photo :

Rudy Gobert a gagné le duel des pivots contre Nikola Vucevic en captant 20 rebonds dont 6 offensifs ce mercredi. Outre ce nombre conséquent de rebonds, "Gobzilla" a inscrit 14 points à 5/8 de réussite aux tirs, distribué 2 passes décisives, réalisé une interception et a contré à 4 reprises durant la rencontre. Le Jazz empoche sa 43e victoire de la saison en s'imposant 125-110. Il veut maintenant enchaîner et affronte pour cela les Clippers de Nicolas Batum ce vendredi puis les Knicks d'Evan Fournier ce dimanche.





14 Points

20 Rebonds

2 Passes

4 Contres



DPOY #TakeNote x @UtahJazz pic.twitter.com/B7uCIq6hTQ — NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2022

Théo Maledon et Olivier Sarr confirment

Les deux Français du Thunder ont réalisé une bonne prestation magré la défaite des leurs contre les Spurs (122-120) sur un tir à 3-points de Lonnie Walker IV. Théo Maledon a inscrit 8 points à 3/5, capté 4 rebonds, délivré 2 passes décisives et intercepté la gonfle à deux reprises en 25 minutes. Olivier Sarr a rentré ses 3 tirs tentés (un tir à deux-points et deux tirs à 3-points) pour finir à 8 points marqués en 18 minutes. Il a également capté un rebond défensif dans la rencontre. Après avoir rattrapé son retard dans le quatrième quart-temps, OKC s'est effondré dans les derniers instants. La franchise de l'Oklahoma enchaîne une septième défaite.

OOOOH MAMA !



Lonnie Walker "IV" THE WIN #PorVida pic.twitter.com/CGpwi6HkGe — NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2022

Les Knicks facile contre Portland

Opposés à des TrailBlazers diminués en l'absence de Damian Liliard et Jursuf Nurkic, les Knicks n'ont pas eu pitié de leurs adversaires et leur ont gagné par 30 points d'écart (128-98). Evan Fournier a réalisé un bon match avec 14 points marqués à 5/10 dont 4/9 de réussite aux tirs à 3-points, 2 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en 27 minutes. Les Knicks devraient pouvoir enchaîner un deuxième succès consécutif ce jeudi contre les Washington Wizards.





14 Points

6 Passes

4x 3PM

2 Reb / 2 Stl@EvanFourmizz & les @NyKnicks vainqueurs 98-128 face à Portland ! #NewYorkForever pic.twitter.com/xAemazkZYe — NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2022

Timothé Luwawu-Cabarrot a inscrit 5 points

Timothé Luwawu-Cabarrot a enfin pu tâter la balle orange quelques minutes lors de la défaite des Hawks contre les Hornets (116-106). En effet, le Français a inscrit 5 points à 1/4 et pris un rebond en 10 minutes. Après avoir marqué 5 points ce dimanche contre les TrailBlazers, TLC confirme contre les Hornets.

Dernier match avec un Français de la soirée, les Clippers de Nicolas Batum ont perdu 103-100 contre les Raptors de Toronto. Dans cette rencontre, le Normand a cumulé 8 points à 3/6, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 2 contres en 32 minutes. Huitièmes à l'Ouest, les Clippers affrontent le Jazz de Rudy Gobert ce vendredi.