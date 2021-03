Rudy Gobert remporte le All-Star Game avec la Team LeBron

NBA

Sélectionné par la Team LeBron pour la 70e édition du All-Star Game NBA, Rudy Gobert a remporté les quatre quart-temps de la rencontre, finissant au cumul à 170 à 150. En 13 minutes de temps de jeu (le plus faible de son équipe avec LeBron James), le pivot du Jazz d'Utah a cumulé 10 points à 5/6 aux tirs et 7 rebonds. C'est le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo qui a été élu MVP avec 35 points à 16/16 (dont 3/3 à 3-points), 7 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes.

Autrement, Anfernee Simons a remporté le concours de dunk :

Stephen Curry le concours à 3-points :

Domantas Sabonis le "Skills Challenge" :