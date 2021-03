Rudy Gobert reste dominant et Utah l'emporte à Boston

NBA

Auteur d'un énorme double-double dimanche, Rudy Gobert n'avait pu empêcher la défaite d'Utah chez les Golden State Warriors. Son équipe a changé de cote et se retrouve désormais à l'Est. Mardi soir, le Jazz a affronté Boston et s'est imposé 117-109. Une nouvelle fois, l'équipe de Quin Snyder s'est appuyée sur Rudy Gobert (16 points à 5/6 aux tirs, 12 rebonds et 4 contres en 33 minutes) et son adresse à 3-points (19/43) pour faire la différence. Utah va enchaîner avec trois déplacements à Washington D.C., Tampa Bay (contre Toronto) et Chicago en une semaine.

En déplacement à l'Est également, Oklahoma City a été dominé par Chicago (123-102). De retour en jeu, Théo Maledon a cumulé 8 points à 3/10, 4 rebonds et 3 passes décisives en 32 minutes. Du côté des Bulls, Adam Mokoka a joué 2 petites minutes.

Théo Maledon 8 PTS, 4 REB & 3 AST lors de la défaite face aux Bulls. #ThunderUp x @OKCThunder pic.twitter.com/sRMLIXxPQx — NBA France (@NBAFRANCE) March 17, 2021

Enfin, dans le match accroché entre Philadelphie et New York, les Sixers s'en sont sortis malgré l'absence sur blessure de Joel Embiid. Frank Ntilikina a joué 15 minutes pour 1 rebond, 1 passe décisive, 2 interceptions et 2 fautes. Il a également manqué ses 4 tentatives de tir. En face, Vincent Poirier n'a pas joué.