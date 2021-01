Rudy Gobert retrouve la mire et Utah l'emporte facilement

NBA

Depuis leurs deux défaites à New York, contre les Nets et les Knicks, Utah enchaîne les victoires. Cette fois, le Jazz l'a emporté contre Atlanta 116 à 92 pour son retour à la maison. Important mais maladroit sur les dernières victoires, Rudy Gobert a cette fois fini à 15 points marqués à 6/7 aux tirs, en plus de ses 13 rebonds et 4 contres en 28 minutes. Avec ce large succès, l'équipe de Quin Snyder compte 8 victoires après 12 rencontres. Le pivot français n'a plus qu'à retrouver son adresse aux lancers francs (3/6 vendredi) et continuer ainsi.

Les Los Angeles Clippers se sont ainsi également aisément imposés, contre Sacramento (138-100). L'occasion pour le coach Tyronn Lue de faire tourner ses cadres, dont Nicolas Batum (6 points à 2/5, 6 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 21 minutes). Au classement à l'Ouest, les Clippers sont juste devant Utah avec une victoire de plus.

NICO.



6 PTS [ 6 REB | 2 AST | 3 STL @nicolas88batum & les @LAClippers l'emportent 138-100 sur le parquet de Sacramento.



9ème victoire pour #ClipperNation, 2nd à l'Ouest. pic.twitter.com/7hmX6L0Ea1 — NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2021

Dans un duel de franchise en reconstruction, Oklahoma City s'est imposé après prolongation (127-125) contre Chicago. Si Théo Maledon a atteint la barre des 10 points (à 4/8 aux tirs, en 15 minutes, en plus de ses 3 rebonds et 2 passes décisives), il a fini avec un +/- largement négatif (-20) puisque son équipe a compté jusqu'à 22 points de retard en deuxième mi-temps avant de recoller puis de l'emporter. Adam Mokoka n'a pas joué pour les Bulls.

THEO.



10 PTS | 3 REB | 2 AST | 15 min



Victoire du @OKCThunder en OT! 127-125#ThunderUp pic.twitter.com/WEVOvlZLTr — NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2021

Enfin, Frank Ntilikina (entorse du genou, son retour n'est pas encore prévu) et Evan Fournier (dos) n'ont pas pris part aux défaites de New York et Orlando à Cleveland et Boston.