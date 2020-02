Rudy Gobert s'éclate avant le All-Star Game

NBA

Il restait deux soirées avant le All-Star Break et 22 franchises ont joué ce mercredi. Parmi elles, le Jazz d'Utah a signé une quatrième victoire de suite (qui suit une série de cinq défaites) contre un outsider, le Heat de Miami. A domicile, l'équipe de Salt Lake City a maîtrisé son match avec toujours une avance confortable. Et quand les Floridiens se sont rapprochés à 7 points (106-99) en fin de match après un 3-points d'Andre Iguodala, Utah a répondu en marquant sur les quatre possessions suivantes. Rudy Gobert (16 points à 7/12 aux tirs et 20 rebonds en 37 minutes) a établi le score final (116-101) sur un dunk à 1 minute et 31 secondes de la fin. C'est la 36e victoire en 54 matchs pour Utah qui va maintenant pouvoir observer ses deux All-Stars à Chicago.

Avant une pause bien méritée après une année infernale (la préparation à la Coupe du Monde suivie par la compétition et le début du camp de présaison NBA), Evan Fournier est parti en "break" avec le goût de la victoire. Le Magic est parvenu à se défaire de Détroit après prolongation. Mais ce fut compliqué... Pourtant tout avait bien commencé pour eux avec 22 points d'avance en cours de deuxième quart-temps (47-25), grâce à 9 pertes de balle provoquées lors de la première période. Mais les Pistons sont revenus petit à petit au point de compter 7 points d'avance en fin de rencontre. Aaron Gordon a ramené son équipe à hauteur, Nikola Vucevic pensait lui avoir donné la victoire avec un 3-points marqué à 5,5 secondes de la fin mais Reggie Jackson lui a répondu 4,1 secondes plus tard. Les locaux ont finalement terminé le travail en prolongation. Evan Fournier a cumulé 19 points à 6/13 aux tirs (dont 4/7 à 3-points), 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 39 minutes). Il a croisé la route de son petit protégé Sekou Doumbouya, qui a lui fini à 3 points à 1/6, 3 rebonds, 2 interceptions et 3 balles perdues en 14 minutes.

L'événement de la soirée, c'est la première défaite du champion en titre, Toronto, après 15 victoires de suite. Les Raptors sont tombés chez les Brooklyn Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot (2 points à 0/3, 1 rebond et 1 contre en 12 minutes). Les joueurs de Kenny Atkinson a tenu leurs adversaires sous la barre des 38% de réussite aux tirs. De quoi s'assurer un 25e succès cette saison et confirmer leur bonne forme du moment (7 victoires sur les 10 derniers matchs).

Notons également la solide performance d'Elie Okobo (12 points à 5/9, 2 rebonds et 3 passes décisives) qui a permis aux Suns de faire l'écart dans le troisième quart-temps contre les Golden State Warriors. Phoenix s'est finalement imposé 112 à 106.

Enfin, Washington D.C. s'est facilement à New York grâce à une excellente fin de rencontre et un Bradley Beal saignant (30 points). Ian Mahinmi s'est approché du double-double (9 points à 3/7, 10 rebonds et 5 fautes en 30 minutes). En face, Frank Ntilikina est resté discret (0 points à 0/2, 3 passes décisives et 1 rebond en 11 minutes).

Les résultats NBA du mercredi 12 février 2020 :