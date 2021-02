Rudy Gobert sélectionné pour le All-Star Game 2021

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Un an après sa première sélection au Match des étoiles, le pivot français Rudy Gobert (2,16 m, 28 ans) a de nouveau été choisi pour disputer le All-Star Game 2021. Élément majeur du Jazz d'Utah, actuel leader de la NBA avec un bilan de 25 victoires pour 6 défaites, le défenseur de la saison 2017-2018 et 2018-2019 aura de nouveau l'occasion de s'exprimer aux côtés des tous meilleurs joueurs de la Grande Ligue, le 7 mars à Atlanta. Impressionnant cette année encore grâce à sa domination dans la raquette, Gobert tourne à 14 points, 13,5 rebonds et 2,8 contres en 30 minutes de jeu, lui permettant ainsi d'être à la troisième place des classements des meilleurs rebondeurs et contreurs en NBA. Tout comme l'année dernière à Chicago, il y retrouvera son coéquipier du Jazz, Donovan Mitchell, qui sera également de la partie pour la deuxième fois.

Avec deux sélections pour l'iconique All-Star Game NBA - qui aura bel et bien lieu malgré le calendrier particulier - Gobert égale Joakim Noah, présent lors des éditions 2013 et 2014, et se rapproche de Tony Parker, encore loin devant avec six participations. Si "Gobzilla" se montre ambitieux avec sa franchise, ce nouvel accomplissement vient mettre en valeur une saison qui lui sourit pour le moment autant sur le plan collectif qu'individuel. De bon augure pour l'intérieur tricolore à cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo.

Making his 2nd #NBAAllStar appearance... Rudy Gobert of the @utahjazz.



Drafted as the 27th pick in 2013 out of France, @rudygobert27 is averaging 13.9 PPG, 13.5 RPG, 2.8 BPG for the Jazz this season. pic.twitter.com/jyHonuFVnP — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 24, 2021

CONFÉRENCE OUEST

TITULAIRES : Stephen Curry, Luka Doncic, Kawhi Leonard, LeBron James, Nikola Jokic

REMPLAÇANTS : Anthony Davis, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Zion Williamson

CONFÉRENCE EST

TITULAIRES : Kyrie Irving, Bradley Beal, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid

REMPLAÇANTS : Jaylen Brown, James Harden, Zach Lavine, Julius Randle, Ben Simmons, Jayson Tatum, Nikola Vucevic

Les capitaines de chaque conférence, LeBron James et Kevin Durant, composeront leur équipe parmi le panel de joueurs le 4 mars.