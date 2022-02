Rudy Gobert sélectionné pour un troisième All-Star Game NBA de suite

NBA

Rudy Gobert (2,15 m, 29 ans) a été sélectionné pour le All-Star Game NBA pour la troisième fois de suite, devenant le Français le plus capé derrière Tony Parker (6 sélections) et devant Joakim Noah (2 sélections). Le pivot du Jazz d'Utah, sans doute auteur de sa meilleure saison en NBA, a obtenu le respect qu'il demandait tant lors de la première partie de sa carrière. Si les fans n'ont pas voté pour lui en masse, les journalistes et les joueurs en ont fait un élément incontournable.

Les sélectionnés à l'Ouest

Titulaires :

LeBron James

Nikola Jokic

Stephen Curry

Ja Morant

Andrew Wiggins

Remplaçants :

Rudy Gobert

Chris Paul

Devin Booker

Karl-Anthony Towns

Luka Doncic

Draymond Green

Donovan Mitchell

Les sélectionnés à l'Est

Titulaires :

Kevin Durant

Giannis Antetokounmpo

Joel Embiid

DeMar DeRozan

Trae Young

Remplaçants :

Jimmy Butler

Darius Garland

James Harden

Zach LaVine

Khris Middleton

Jayson Tatum

Fred VanVleet

La sélection des deux équipes par les deux capitaines, LeBron James et Kevin Durant, sera réalisée le 10 février.