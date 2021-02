Rudy Gobert toujours au top, Nikola Vucevic permet au Magic de l'emporter

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Toujours leader de la conférence Ouest (21 victoires - 5 défaites), Utah Jazz a signé une nouvelle victoire contre les Milwaukee Bucks (129-115). Pourtant, Giannis Antetokounmpo - le MVP des deux dernières saisons - a tout essayé (29 points et 15 rebonds) mais Rudy Gobert (27 points et 12 rebonds) & Co' n'ont pas tremblé pour signer une sixième victoire de rang, la dix-septième en dix-huit rencontres.

Derrière, les deux franchises de Los Angeles n'ont pas baissé le pavillon. Les Clippers ont pris le meilleur sur Chicago (125-106). Le capitaine de l'équipe de France, Nicolas Batum, a terminé la rencontre avec 7 points et 6 rebonds. De leur côté, les Lakers, qui comptent seulement une défaite de plus que la formation basée à Salt Lake City (21 victoires - 6 défaites), ont réalisé une grosse deuxième mi-temps pour s'imposer contre les Memphis Grizzlies (115-105).

Toujours sans Evan Fournier (touché au dos), le Magic d'Orlando a renoué avec la victoire aux Sacramento Kings (123-112), grâce à un excellent Nikola Vucevic (42 points à 17/22 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes décisives pour 50 d'évaluation en 34 minutes).