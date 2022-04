Saison terminée en G-League pour Petr Cornelie

Regroupée sur trois mois, la saison de G-League s'est terminée ce week-end pour Petr Cornelie (2,10 m, 26 ans). L'équipe de l'international français, le Grand Rapids Gold, n'est pas parvenue à l'emporter sur l'un de ses deux derniers matches de la saison (contre College Park les deux fois) et manque donc les playoffs. En effet, l'équipe du Michigan termine septième à l'Est avec 17 victoires et 15 défaites, soit un succès de moins que Long Island.

Un titre de meilleur rebondeur

Pourtant Petr Cornelie s'était encore montré performant avec 20 points à 8/13 aux tirs, 10 rebonds et 5 passes décisives en 40 minutes sur le dernier match (défaite 118-111). Sur le match précédent, il s'était contenté de 16 points à 5/12 et 12 rebonds en 39 minutes. Il a terminé avec un titre honorifique de meilleur rebondeur (13 prises par match) mais aussi 17,8 points à 49,4% de réussite aux tirs (dont 36,4% à 3-points sur 6 tentatives par match), 2,9 passes décisives et 1 contre en 33 minutes par match.

Pure DOMINANCE on the glass!



Petr Cornelie's league-leading 13.0 rebounds per game set the tone for @NBAGrandRapids all season. The 6'11 big man had ten games of 15+ boards during his first year in the G. pic.twitter.com/id78dFblSD