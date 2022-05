Saison terminée pour l'équipe de Pons et Tillie, sortie par Golden State

NBA

Après avoir subi une défaite historique lors du match 5, les Golden State Warriors n'ont pas eu de difficultés à rebondir étant donné leur riche expérience. Ce vendredi soir, ils ont battu Memphis 110 à 96 pour se qualifier en finale de conférence Ouest des playoffs NBA, après avoir remporté la série 4 manches à 2. C'est à la faveur d'un 10-0 dans le dernier quart-temps qu'ils ont définitivement pris le dessus sur des Grizzlies encore privés de leur star Ja Morant. Les 25 rebonds offensifs des Warriors et le 8/14 à 3-points de Klay Thompson auront fait la différence. En finale de conférence, les joueurs de Steve Kerr (actuellement remplacé par Mike Brown sur le banc, car malade) affronteront le vainqueur de la série opposant Phoenix à Dallas. Pour les Grizzlies, c'est la fin d'une très belle saison qui laisse augurer de très beaux lendemains. Pas utilisés en playoffs, Killian Tillie et Yves Pons sont donc en vacances.

En revanche, à l'Est, rien est décidé entre les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks. Portés par un immense Jayson Tatum (46 points à 17/32 aux tirs), les joueurs d'Ime Udoka sont parvenus à aller l'emporter 108 à 95 chez les champion en titre lors du match 6 et ont ainsi égalisé à 3 victoires partout. Le match 7 se jouera donc au Garden ce dimanche.