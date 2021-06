Sans Leonard, les Clippers prennent l'avantage contre Utah, Atlanta renverse Philadelphie

NBA

Nul ne sait quand Kawhi Leonard, l'incontestable leader offensif des Los Angeles Clippers, sera de retour sur les parquets. Mais sa blessure au genou, révélée par le journaliste américain Shams Charania quelques heures avant le coup d'envoi, n'aura pas affecté ses coéquipiers, auteurs d'une belle prestation, mercredi soir, sur le parquet du Utah Jazz (119-111). En l'absence du double MVP des finales (2014, 2019), c'est l'autre star californienne, Paul George, qui a brillé (37 points à 12/22 de réussite aux tirs, dont 3/9 à 3-points et 16 rebonds en 40 minutes de jeu).

Clippers fear All-NBA star Kawhi Leonard has suffered an ACL injury, sources tell @TheAthletic @Stadium. He is out indefinitely. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021

Les Clippers se sont également appuyés sur leur ailier-fort Marcus Morris Jr. (25 points à 10/16, dont 3/4 à 3-points) et leur meneur Reggie Jackson (22 points à 8/15) pour faire la différence. Alors que le Jazz était revenu à 3 points à huit minutes du terme (92-89), l'ancien combo-guard du Thunder a réalisé une séquence décisive, avec un tir primé et un double-pas. Les Californiens ont ensuite parfaitement géré la fin de match sur la ligne des lancers-francs.

Côté Français, Rudy Gobert a dominé la raquette adverse, avec 17 points à 6/8 aux tirs et 10 rebonds en 40 minutes de jeu. Le triple meilleur défenseur de l'année s'est retrouvé à de nombreuses reprises en lutte directe avec Nicolas Batum, allègrement utilisé au poste 5 par Tyronn Lue. L'ancien Manceau a encore réalisé une prestation pleine (9 points à 3/6 à 3-points, 7 rebonds et 4 interceptions en 42 minutes). Les deux internationaux français auront l'occasion d'en découdre vendredi soir au Staples Center, dans le match 6, . Une rencontre charnière pour les deux franchises, qui se disputera toujours sans Kawhi Leonard.

A l'autre bout des Etats-Unis, à Philadelphie, sur la côte est, c'est une déflagration qui a résonné dans le Wells Fargo Center. Atlanta a réalisé un incroyable come-back sur le parquet des Sixers, lors du match 5 de la conférence est (109-106). Menée de 24 points à la fin du troisième quart-temps (85-61), la franchise de Géorgie a renversé la situation dans le dernier acte. Si Trae Young a encore été éblouissant (39 points à 10/23 de réussite aux tirs, 17/19 aux lancers francs et 7 passes décisives en 40 minutes), c'est bien Louis Williams qui a été à l'origine du retour des siens. Jusque-là discret dans la série, l'arrière américain de 35 ans a signé un passage époustouflant dans le quatrième quart-temps : 13 points en 6 minutes.

Impuissants et nerveux, les Sixers de Joel Embiid (37 points et 13 rebonds en 40 minutes) n'ont pu contenir la fougue des Hawks. Devant 18 500 spectateurs médusés, les hommes de Nate McMillan ont pris l'avantage à 90 secondes du terme sur trois lancers de leur meneur All-Star. Avant qu'un contre de Collins, puis un panier de Gallinari ne viennent sceller la rencontre. Les Hawks ne sont plus qu'à une victoire de rejoindre la finale de conférence est, un stade qu'ils n'ont plus atteint depuis 2015. Le match 5 aura lieu vendredi soir, en Géorgie.