Sekou Doumbouya, 15 points et un énorme dunk sur Tristan Thompson pour devenir célèbre

NBA

Crédit photo : Détroit Pistons

De retour à l'Est, Détroit continue de jouer à l'extérieur et Sekou Doumouya continue d'être starter. Le rookie français des Pistons a planté 15 points à 6/9 aux tirs lors de la courte victoire des siens à Cleveland (113-115). Son "poster dunk" en début de rencontre sur Tristan Thompson a fait le tour du web :

Sekou Doumbouya is 19 years old...



That was nasty. pic.twitter.com/mKd9VLsAr2 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2020

Surtout, en partie grâce à sa production, Détroit est revenu petit à petit pour finalement passer devant et s'imposer, grâce aux belles performances de Derrick Rose (24 points) et Andre Drummond (23 points et 20 rebonds). Quoi qu'il en soit, Sekou Doumbouya semble s'imposer dans le cinq à Détroit et cette nouvelle sortie réussie, accompagnée du buzz du fait de son dunk, ne peut que l'aider. D'autant plus que l'ailier-fort Blake Griffin doit passer sur la table d'opération pour soigner son genou gauche.

Lors des autres rencontres, Jaylen Hoard n'est pas entré en jeu à Toronto mais Portland s'y est imposé grâce au panier de la victoire de Carmelo Anthony. Face à Oklahoma City, son ancienne franchise, Timothé Luwawu-Cabarrot (2 points à 1/3 et 1 rebond en 15 minutes) n'a pu empêcher la défaite de Brooklyn 111 à 103, pas plus qu'Elie Okobo (6 points et 1 passe décisive en 13 minutes) n'ait pu faire quoi que ce soit face à Sacramento (défaite 114-103). Enfin, les New York Knicks ont pris 30 points chez les Los Angeles Lakers (117-87). De nouveau en sortie de banc, Frank Ntilikina a cumulé 7 points à 2/5 et 2 passes décisives en 14 minutes.

Les résultats NBA du 7 janvier NBA :