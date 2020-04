Sekou Doumbouya a pu rentrer en France

NBA

Ces derniers jours, le rookie français des Détroit Pistons Sekou Doumbouya s'est montré à Paris sur les réseaux sociaux. Les joueurs NBA étaient contraints jusqu'ici de rester aux Etats-Unis. Mais contrairement à plusieurs annonces ce samedi, le joueur a bien reçu l'autorisation de son employeur pour rentrer en France auprès des siens a indiqué la franchise à l'Associated Press.

L'ancien joueur de Fleury-les-Aubrais, du Centre Fédéral, Poitiers et Limoges a connu une riche première saison NBA, avec des hauts et des bas, mais surtout 38 entrées dont 19 en tant que titulaire. Il a tourné à 6,4 points à 39% de réussite aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 3,1 rebonds et 0,5 passe décisive en moins de 20 minutes.