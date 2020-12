Sekou Doumbouya auteur de 23 points contre New York

NBA

Crédit photo :

Très productif lors de ses 18 minutes passées sur le terrain, avec 23 points à 8/11 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 5 rebonds et 2 contres, Sekou Doumbouya a permis aux Pistons de prendre le dessus sur New York (99-91) en enchaînant les paniers en fin de troisième quart-temps et quatrième quart-temps. Très actif sans ballon avec des coupes dans le dos de la défense ou en transition, il s'est régalé.

Homme du match, l'ailier a répondu aux questions de Fox Sports Détroit après la rencontre.

Titulaire, son coéquipier et compatriote Killian Hayes n'a cette fois perdu qu'une ballon en 25 minutes. Il a en revanche été complet (6 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions) même s'il a fait preuve de maladresse. Du côté new yorkais, Frank Ntilikina a été gêné par les fautes (6 en 12 minutes, pour 3 points à 1/3, 1 rebond et 1 passe décisive).

Dans les autres rencontres, Nicolas Batum était encore titulaire (9 points à 2/5, 2 passes décisives et 2 interceptions en 21 minutes) contre les Lakers mais les Clippers se sont inclinés 131 à 106. Evan Fournier a lui aussi perdu avec Orlando, contre Atlanta (116-107), avec 13 points à 5/11, 3 passes décisives et 6 fautes en 28 minutes de sa part.

Enfin, Timothé Luwawu-Cabarrot a apporté 11 points à 3/5, 2 rebonds et 1 passe décisive en 20 minutes en sortie de banc lors de la victoire des Brooklyn Nets contre Washington D.C. (119-114), en partie grâce aux 18 points à 7/9 en 17 minutes de Kevin Durant. Du côté des Wizards, Ian Mahinmi n'était pas là. Comme Adam Mokoka n'était pas avec Chicago, vainqueur de Houston 104 à 91.