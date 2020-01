Sekou Doumbouya cède face à LeBron James

Pour la troisième fois consécutive, Sekou Doumbouya a été titulaire lors du road-trip des Détroit Pistons en Californie. Cette fois, pas de double-double pour le rookie qui a tout de même pris 6 rebonds en plus de marquer 11 points, avant de devoir sortir pour 6 fautes à 2 minutes et 48 secondes de la fin, et ce après 34 mintes de jeu.

De belles séquences défensives sur LeBron

Mais l'ancien joueur de Fleury-les-Aubrais, du Centre Fédéral, du Poitiers Basket 86 et du Limoges CSP a manqué un d'adresse (5/15 aux tirs). Il a toutefois pu se tester avec ce qui se fait de mieux au monde depuis 20 ans sur son poste : LeBron James. Celui qui est arrivé dans la ligue quand Sekou Doumbouya n'avait que deux ans a fini en triple-double (21 points à 10/21, 14 rebonds et 11 passes décisives). Mais le jeune Franco-Guinéen est parvenu à l'embêter un petit peu.

Par ailleurs, les Pistons, pourtant très amoindri, ont tenu tête aux Lakers, ne s'inclinant finalement que de 7 points (106-99).

#Pistons Christian Wood on Sekou Doumbouya's guarding LeBron: "He did a phenomenal job and played hard with energy. He was physical with LeBron and forced him to take some take some tough shots and long fadeaways. He's been playing great for us; he just has to keep it up.