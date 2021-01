Sekou Doumbouya en forme, Gobert en double-double

NBA

Le début de saison de Sekou Doumbouya est compliqué, peinant à confirmer les espoirs aperçus lors de son année rookie. Mais cette nuit, l'ailier français a eu un temps de jeu un peu plus important qu'à l'accoutumée. En dix-neuf minutes, l'ancien Limougeaud a égalé son record de points de la saison : 13 à 4/10 aux tirs, avec 4 rebonds. Malgré son +/- de +1, Doumbouya n'a pu empêcher la défaite des Pistons face aux Sixers (114-110). Son coéquipier et compatriote Killian Hayes est toujours écarté des terrains.

Utah n'a fait qu'une bouchée des Golden State Warriors (127-108). Avec 36 points d'avance après trois quart-temps, la partie était déjà pliée avant le dernier acte remporté (36-19) tout de même par les coéquipiers d'un Stephen Curry (24 points, 7 rebonds et 7 passes) entré dans l'histoire en dépassant Reggie Miller à la deuxième place au nombre de trois-points inscrits en saison régulière. Dans cette rencontre, Rudy Gobert a joué seulement 24 minutes pour 11 points et 14 rebonds. Un nouveau double-double à son actif, le cinquième consécutif. Le Jazz continue son bon début de saison en se plaçant à al deuxième place de la conférence Ouest (12 victoires - 4 défaites) derrière les Lakers.

Le troisième et dernier Français sur les terrains cette nuit a dû se contenter des miettes. Timothé Luwawu-Cabarrot n'a joué que 16 minutes derrière le nouveau trio infernal des Brooklyn Nets : Kevin Durant (31 points), Kyrie Irving (28 points, 6 rebonds, 7 passes) et James Harden (12 points, 7 rebonds et 11 passes). TLC a cumulé 3 points, 2 rebonds et 4 passes dans la victoire des Nets face à Miami (128-124).