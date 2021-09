Sekou Doumbouya envoyé aux Brooklyn Nets

Après deux saisons à Détroit, Sekou Doumbouya (2,05 m, 20 ans) ne jouera plus pour les Pistons. L'ailier a été envoyé en compagnie de Jahlil Okafor et quatre tours de Draft aux Brooklyn Nets en échange de DeAndre Jordan selon ESPN.

ESPN Sources: Brooklyn is trading C DeAndre Jordan, four future-second round picks and $5.78M to Detroit for Jahlil Okafor and Sekou Doumbouya. Pistons plan to work through a buyout on two-years, $20M owed Jordan; Nets will save $47M in salary and tax on deal.