Sekou Doumbouya est "assurément déjà un candidat pour les JO" pour Vincent Collet

Interrogé par L'Equipe sur sa sélection de douze joueurs pour les deux premiers matchs de qualification à l'EuroBasket 2021, le sélectionneur de l'équipe de France masculine Vincent Collet a également été questionné sur les récentes grosses performances de Sekou Doumbouya. Le technicien normand ne cache pas son enthousiasme.

"Ça fait plaisir. On connaissait son talent, mais le plus décoiffant est la façon avec laquelle il a saisi l'opportunité, en confirmant jusqu'à ses 24 points à Boston. C'est une bonne nouvelle, à un poste (ailier) ou on a besoin de quelqu'un. Il peut jouer trois ou quatre. On sait à quel point les ailiers-forts mobiles sont importants. Les grandes nations ont toutes des joueurs de grande taille qui peuvent faire ça. C'est un atout supplémentaire, et assurément déjà un candidat pour les Jeux olympiques."