Sekou Doumbouya forfait pour le reste de la Summer League

Utilisé 26 minutes en moyenne sur les deux premiers matches de la Summer League NBA de Las Vegas, Sekou Doumbouya (2,05 m, 20 ans) avait l'occasion de s'illustrer. Mais le poste 3-4 n'a pas pris part à la première victoire des Pistons, ce vendredi. L'ancien joueur de Fleury-les-Aubrais, du Pôle France, Poitiers et Limoges va manquer le reste de la compétition pour "raisons familiales".

Sekou Doumbouya is finished with Summer League, leaving to attend to a family commitment. Pistons about to tip off against the Knicks on NBA TV