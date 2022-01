Sekou Doumbouya reprend du service chez les Los Angeles Lakers

Touché au pied, Sekou Doumbouya (2,05 m, 21 ans) avait été coupé par les Los Angeles Lakers mi-novembre afin de pouvoir utiliser son "two-way contract". De nouveau apte, le poste 4-3 a été réengagé par la franchise californienne qui occupe actuellement la septième place de la conférence Ouest (21 victoires, 20 défaites). Avant d'être laissé libre, l'ancien licencié de Fleury-les-Aubrais avait joué deux matches NBA, dont une deuxième sortie à Portland plutôt enthousiasmante (11 points à 3/3 aux tirs et 4 rebonds en 13 minutes).

OFFICIAL: The Lakers have signed Sekou Doumbouya to a two-way contract pic.twitter.com/4s5FggUSx5