Sekou Doumbouya s'illustre pour son premier match de présaison avec les Nets

Le premier match de la présaison 2021-2022 de la NBA s'est déroulé ce dimanche. Les Brooklyn Nets ont battu les Los Angeles Lakers 123 à 97, grâce à une excellente dernière période (39-16). Hormis Anthony Davis pour les Californiens, qui a joué 11 minutes, les stars ont été laissés au repos. Nouveau joueur des Nets, Sekou Doumbouya en a profité pour jouer 13 minutes, toutes en deuxième mi-temps. 13 minutes qu'il a mis à profit pour marquer 11 points à 3/3 aux tirs et 5/5 aux lancers francs et prendre 4 rebonds.

Sekou Doumbouya throws it down with both hands! #NETSonYES pic.twitter.com/S7VshNPQxd