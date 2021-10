Sekou Doumbouya signe un "two-way contract" avec les Los Angeles Lakers

Envoyé à Brooklyn par Détroit durant l'intersaison, Sekou Doumbouya (2,05 m, 20 ans) a ensuite été transféré chez les Houston Rockets en pleine intersaison. Mais la franchise texane ne l'a pas conservé. Finalement, le jeune ailier français va s'engager pour les Los Angeles Lakers via un two-way contract. Comme son compatriote Joël Ayayi (lui aussi de la génération 2000), avec qui il a joué au Pôle France en 2015-2016, le Loiretain va donc alterner entre NBA et G-League, avec les South Bay Lakers. Aux côtés des très expérimentés Lakers, guidés par LeBron James, Sekou Doumbouya aura énormément à apprendre.

OFFICIAL: Sekou Doumbouya is joining the #LakeShow on a two-way contract pic.twitter.com/zub9GhpPxO